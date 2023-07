VIDEO | Parodia di Robin Hood contro l'ordinanza anti alcol: "Urca urca nei carruggi oggi spendi e stop"

Continua la protesta contro la nuova ordinanza anti alcol a Genova, questa volta sotto forma di parodia satirica della celebre canzone iniziale del cartone Disney "Robin Hood". A narrare le gesta di Mario, Giulia e Davide in giro per Soziglia, che volevano solo bersi una birretta, ma che possono farlo solo in un bar per evitare le multe, è Simone Meneghelli per il gruppo Generazione P.

Il gruppo di attivisti che rappresenta la generazione "progressista, partecipata, precaria, polemica, propositiva" aveva già organizzato a giugno un evento sul cattivo lavoro a cui avevano partecipato, per raccontare le proprie esperienze, 150 persone. Tra loro, l'ingegnera edile genovese Ornela Casassa, protagonista di un video diventato virale sui social che riprendeva il suo sfogo.

Questa volta, l'azione pubblicata su Instagram è una critica satirica all'ordinanza anti alcol che, secondo l'ala progressista, inciderà esclusivamente sulle fasce meno benestanti, senza prevedere percorsi di educazione contro l'abuso di alcolici: "Le nuove incredibili e folli ordinanze anti alcool, anti gioventù, anti tutto, mi hanno fatto venire in mente un'atmosfera da 'sceriffo di Buccingham'" racconta Meneghelli, che per l'occasione si è trasformato nel Cantagallo riprendendo la canzone di Robin Hood. Ovviamente a modo suo.

Video dal profilo Instagram di Generazione P