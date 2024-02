VIDEO | Pallanuoto, Sofia Giustini: "Quando abbiamo ottenuto il pass per le Olimpiadi ho pianto"

Aveva 15 anni e andava al liceo Liceti di Rapallo la giovanissima Sofia Giustini quando, nel 2018, proprio mentre era in classe, ricevette la chiamata che tutte le atlete di pallanuoto sognano: la convocazione in nazionale maggiore, desiderata e inaspettata, per sostituire una giocatrice infortunata.

Senza perdere un attimo Sofia, originaria di Arenzano, volò a Verona per giocare contro l'Ungheria, esordendo subito con un gol. Da allora sono passati anni di gioie e dolori, con la consapevolezza che, riflette, "tutti gli sport femminili sono considerati meno rispetto a quelli maschili ed è un peccato". In ogni caso solo negli ultimi tre mesi, Sofia ha affrontato un campionato europeo e un mondiale. Con una grande soddisfazione risalente proprio a pochi giorni fa, quando le azzurre hanno conquistato il pass per le Olimpiadi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ultimi mesi sono stati impegnativi e altalenanti: "È stato un anno tosto - conferma lei - prima abbiamo affrontato gli europei a Eindhoven e dopo una ventina di giorni i mondiali. A Eindhoven è andata male, non siamo neanche riuscite a ottenere il pass olimpico. Staccare pochi giorni per poi ributtarsi in acqua mantenendo entusiasmo e determinazione non è stato per nulla facile. Ma alla fine siamo riuscite. La mia prima emozione è stata piangere come una bambina, non so ancora quando realizzerò di aver effettivamente conquistato questa opportunità".

Le Olimpiadi sono a un passo ma Sofia tiene i piedi per terra: per lei il sogno è conquistato a metà. "Adesso bisogna partecipare e vincere" dice ai ragazzini dell'Istituto comprensivo di Arenzano, la cittadina in cui è nata, accorsi per incontrare lei e un altro campione del Settebello, Luca Damonte, reduce dai mondiali. Sofia infatti è cresciuta a nel paese rivierasco e ha iniziato a conquistare i primissimi successi nella Rari Nantes Arenzano, per poi trasferirsi nel Tigullio e frequentare le scuole lì proprio per giocare nel Rapallo. Infine tre anni al Sis Roma e adesso la ragazza gioca all'estero, al Club Natació Sabadell in Spagna.

A Barcellona la sua routine è fatta di allenamenti di 5 o 6 ore al giorno in palestra e in acqua, di una dieta rigorosa e di uno stile di vita sano: "Ma - confida ridendo - prima delle partite la Nutella non me la toglie nessuno". Il resto è costanza, determinazione e la volontà di continuare a credere nel proprio sogno.