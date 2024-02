VIDEO | Pallanuoto, l'azzurro genovese Luca Damonte: "Amarezza per l'argento ai rigori, ora obiettivo Olimpiadi"

Non nasconde l'amarezza, l'azzurro genovese Luca Damonte: il mancino del Ferencvaros originario di Arenzano, convocato ai mondiali di pallanuoto per la seconda volta, a Doha, ha visto il suo Settebello nuovamente con la medaglia d'argento, con ancora una volta il sogno dell'oro sfumato ai rigori contro la Croazia.

Si tratta pur sempre di salire sul podio ai massimi livelli, ma gli azzurri contavano molto sulla vittoria: "Per la seconda volta abbiamo perso l'oro ai rigori - racconta il campione - per cui non riesco a festeggiare l'argento come la prima volta, che per me era anche il primo mondiale e dunque un ottimo risultato. Però guardiamo il lato positivo: se qualche anno fa mi avessero detto che avrei giocato due finali mondiali ci avrei messo la firma, e ovviamente non si può vincere sempre: ci riproveremo".

Nel prossimo futuro, intanto, ci sono le Olimpiadi e Damonte conta sulla convocazione. E poi le finali di Champions League: "Non ci si ferma mai - spiega - perché devo disputare la finale di Champions League, e poi c'è il capitolo della nazionale a Parigi. Non sarà facile farsi convocare perché la concorrenza è alta, e poi si tratterà di giocarsi la medaglia d'oro perché siamo competitivi e lo abbiamo dimostrato".

Il segreto del suo successo Damonte lo spiega ai bambini dell'Istituto comprensivo di Arenzano che hanno incontrato il loro idolo insieme a Sofia Giustini, due campioni di pallanuoto ai massimi livelli che si sono concessi un pomeriggio in libertà con i giovani studenti: "Mi rendo conto che sembrano frasi fatte, ma è davvero la passione e il divertimento. Fino a 18 anni circa ho sempre pensato alla pallanuoto come a un divertimento. Devi essere ovviamente predisposto, ma ho visto molti ragazzi più talentuosi di me fermarsi, quindi vuol dire che non c'è solo la bravura ma dev'essere un mix tra capacità, dedizione, passione e anche voglia di fare qualche sacrificio e di sopportare la fatica".

D'altra parte quella del 32enne è una storia semplice, di un ragazzo innamorato della pallanuoto, con grandi sogni e la Liguria nel cuore: "Ho iniziato con la Rari Nantes Arenzano - racconta - mia mamma insegnava a nuotare e mio papà era ex giocatore e allenatore, dunque per me è stata una strada naturale. Ho cominciato prima a nuotare, poi quando ho provato con la palla è stato amore a prima vista: ho continuato con questa passione e da Arenzano sono andato a Savona, anche se ero ancora un ragazzino iniziavo già a entrare nel mondo dell'agonismo, poi da lì mi si sono aperte le porte del professionismo".

Dopo aver cambiato alcune società, Damonte è ora a Budapest da tre anni ed è entrato in nazionale da circa quattro anni, giocando due mondiali e tre europei, ma non scorda le sue radici: "Ho comprato casa ad Arenzano con la mia famiglia, appena posso torno, qui ho tutti gli amici, seguo anche la squadra locale allenata da un amico. Casa mia è qui".