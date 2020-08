VIDEO | San Martino, ecco il nuovo blocco operatorio hi-tech

Il policlinico ha da poco inaugurato nuove sale operatorie alle spalle del Monoblocco, area che avrebbe dovuto entrare in attività poco prima dell’emergenza coronavirus è che per il periodo di pandemia è stata invece “convertita” in spazio covid.

In totale sono dieci le sale operatorie realizzate ex novo, cui si aggiungono le quattro già presenti sottoposte a rinnovamento. Ci sono poi otto nuove postazioni per la terapia intensiva, ricavate dalla ridistribuzione degli spazi, e una sala operatoria dedicata alla chirurgia robotica, per un totale di circa 2900 mq e un investimento da circa 21 milioni di euro.