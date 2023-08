VIDEO | Trovato ordigno bellico in mare, scatta il divieto di balneazione

Come annunciato sabato sera da GenovaToday, nel mare davanti a Nervi è stato trovato un ordigno bellico.

A ritrovarlo, un uomo che faceva il bagno sotto la passeggiata a mare Don Giovanni Battista Trabucco e che ha notato, a circa 10 metri dalla riva, un oggetto somigliante a una bomba.

Il bagnante a quel punto ha dato l'allarme e, su richiesta della capitaneria di porto, i vigili del fuoco hanno inviato la motonave della sede di Calata Gadda e, via terra, i sommozzatori. Questi hanno fatto una immersione identificando l'oggetto come, per l'appunto, ordigno bellico inesploso.

Il funzionario di guardia dei vigili del fuoco, in accordo con la capitaneria di porto, la polizia e la polizia locale, hanno optato per interdire la balneazione nell'area circostante, compresa l'antistante spiaggia.