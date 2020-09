VIDEO | Olio ligure dop, ironia british nel nuovo spot con il comico Di Marco

Ironia britannica con un tuffo (nel verso senso della parola) nella bellezza della Liguria per il nuovo spot realizzato dai Consorzi di Tutela Olio Dop Riviera Ligure e Basilico Dop.

Protagonista del corto il comico genovese Andrea Di Marco, alle prese con un manager londinese nel cuore della City: al centro del dibattito nel pub, basilico e olio d’oliva ligure dop, toccasana e “strumenti magici” che trasportano il manager britannico nelle acque della Liguria, proprio davanti a San Fruttuoso.

Lo spot è stato presentato in anteprima a Diano Castello, in occasione del Premio Vermentino, e poi condiviso su YouTube, dove ha totalizzato quasi 40mila visualizzazioni in pochi giorni.