VIDEO | La palazzina della Nuova Torre Piloti prende forma

Procedono contemporaneamente, in due aree del porto di Genova, i lavori per la realizzazione della nuova Torre Piloti.

Con l'elevazione delle carpenterie metalliche sulla banchina E - come spiega nel video Francesca Pino, responsabile unico del procedimento per AdSP - inizia a prendere forma la palazzina servizi disegnata da Renzo Piano. Terminato il getto delle fondazioni della struttura, in questi giorni si sta lavorando alla costruzione di uno dei due moduli che comporranno il corpo servizi e che sarà collegato, tramite una passerella, alla struttura principale.

Allo stesso tempo, si continua a lavorare per le opere di rinforzo della banchina ovest. Demolita la sovrastruttura dei 4 cassoni, in testata è in corso il riempimento in calcestruzzo che permetterà di consolidare la banchina a protezione della darsena nautica e della futura sede del corpo piloti di Genova.

Prossimamente si andrà avanti con la realizzazione dell'isola artificiale che ospiterà la torre piloti, nel cuore dello specchio acqueo tra le banchine ovest ed E. Infine, verrà realizzata anche una seconda opera di protezione a mare che contribuirà ad aumentare la sicurezza della darsena.

Video dal canale Youtube di Ports of Genoa