VIDEO | "No funivia, sì cremagliera", protesta in musica contro il progetto di Bucci

Dopo le nuove polemiche sul progetto della funivia per forte Begato, opera che dovrebbe collegare mare e monti, da via Fanti d'Italia di fronte a stazione Marittima fino alla collina, arriva una nuova iniziativa del comitato 'No Funivia-Con i piedi per terra'.

Una protesta in musica sulle note della celebre 'Bellissima' di Annalisa per dire "No alla funivia e sì al prolungamento della cremagliera" rivolgendosi direttamente alla giunta Bucci. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato e in poche ore ha scatenato commenti e centinaia di condivisioni. "Il tuo modo di fare le cose non cambia mai - cantano gli attivisti rivolgendosi al sindaco - non ti sei preoccupato di ascoltare il parere di chi ci abita" e poi ancora "vuoi costruire piloni in mezzo alle case" e infine "Come fai, che c'è già una cremagliera, basta estenderla, quella è bellissima, bellissima..."

Da tempo i residenti del Lagaccio si battono contro l'opera, hanno organizzato diverse manifestazioni ed è stato anche depositato un ricorso al Tar.