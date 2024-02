VIDEO | Neve sulle montagne della Liguria: "La grande assente si è finalmente fatta vedere"

Se c'è una "grande assente" di questo periodo - e non solo sulle alture della Liguria - è la neve. Ma la "dama bianca", complice il calo delle temperature di questo periodo, è finalmente arrivata almeno nel parco dell'Antola e in quello dell'Aveto. E probabilmente la rivedremo ancora nei prossimi giorni e anche a quote più basse, dal momento che è stata emessa un'allerta meteo gialla su tutta la regione per pioggia e neve.

"La grande assente di questo periodo si è fatta finalmente vedere" è il commento del parco dell'Antola sui social. All'omonimo rifugio, struttura gestita dal Cai sezione Ligure-Genova a 1468 metri sul livello del mare, ieri pomeriggio (sabato 24 febbraio) è stata registrata una temperatura di -1,7 gradi e un'umidità del 96%.

Il panorama risulta imbiancato anche stamattina, sempre in zona rifugio Antola: come mostrano le webcam, poco dopo le 10 di oggi, tra le nuvole, si vede ancora neve, con una temperatura di -0,9 gradi.

Neve anche nel parco dell'Aveto, in zona rifugio Casermette del Penna "Molto avida la dama bianca quest'anno" commentano i gestori, a testimonianza del fatto che le montagne innevate a lungo per ora rimangono un ricordo. Anche se domenica mattina la neve è caduta più copiosa: "Veramente una sorpresa, prima grande nevicata dell'anno".

Qui il video postato domenica sui social dai gestori del rifugio: