VIDEO | Aprile pazzerello, a Genova arriva anche la neve

Aprile pazzerello, e a Genova e dintorni non è mancata nemmeno la neve a condire l'ondata di freddo che in questi giorni sta interessand nuovamente la parte centrale della Liguria.

Verso l'ora di pranzo di martedì 7 aprile, in particolare, il forte vento ha portato in città e in provincia qualche fiocco di neve che ha subito scatenato i cittadini che - immortalando lo spettacolo - hanno mandato segnalazioni da tutti i quartieri e i comuni limitrofi: la neve si è vista a Quinto, Boccadasse, centro città, anche ad Arenzano (dove è stato ripreso il video in cui, con un po' di attenzione, si vedono i fiocchi).

Qualche minuto di stupore e dopo la piccola bufera, in alcune zone, nel giro di poco tempo, il cielo è tornato più sereno di prima, anche se le temperature sono decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi, in cui ci stavamo già abituando al tepore della primavera.

Le previsioni

D'altronde che il tempo non fosse destinato a migliorare era noto: secondo le previsioni di 3BMeteo, in questi giorni il clima sarà freddo, con un graduale rialzo delle temperature solo verso il fine settimana. Che comunque potrebbe essere caratterizzato da instabilità e pioggia.