VIDEO | Le luci di Genova per gli auguri di Natale del sindaco Bucci: «Guardiamo al domani con fiducia»

"Bon Natale, Zena": quest'anno sono virtuali anche gli auguri del sindaco Marco Bucci, che ha scelto di usare le luminarie allestite per le feste per un video natalizio.

«Ci stiamo avvicinando a un Natale insolito, dove dovremo contarci a tavola e rinunciare alla gioia di condividere il nostro tempo con familiari e amici. I nostri movimenti saranno limitati e non potremo camminare per le strade liberamente - ha detto Bucci -Le rinunce a cui tutti siamo chiamati faranno sì che questo possa essere l'unico Natale "diverso" che passeremo. Questo non basterà, però, per farci perdere di vista il vero senso e il valore di questo periodo: gioia, speranza, fratellanza, tradizione».

«Abbiamo scelto le luci della nostra Genova per farvi gli auguri nella nostra lingua zeneize e con le parole che racchiudono gli usi dei nostri avi - ha concluso il sindaco - Siamo una comunità unica capace di superare ogni difficoltà, insieme. Insieme saremo, ancora una volta, capaci di guardare al domani con rinnovata fiducia».