VIDEO | Movida fuori controllo nei vicoli: "Nessuno fa rispettare l'inutile ordinanza anti alcol"

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato del comitato Vivere il centro storico di Genova.

Il Centro Storico continua ad essere di fatto una 'terra senza regole', la 'zona franca' della città: attrattiva per chiunque voglia venire la notte a dar libero sfogo a qualsiasi eccesso. Ugualmente è sempre più 'terra senza regole', anche per una parte dei gestori di bar, chupiterie, kebabberie, 'spazi comuni', che non rispettano più nulla di quanto sarebbe loro prescritto.

Nessuno interviene, di chi è preposto a mantenere l’ordine pubblico, sebbene chiamato più volte dai residenti. Così, oltre al danno, gli abitanti subiscono la beffa di veder perpetrare sotto le proprie finestre l’infrazione di ogni legge senza ricevere alcuna tutela da parte delle istituzioni.

Sono ripresi con sempre maggiore intensità gli schiamazzi di ogni genere, i colpi nelle saracinesche, i cori notturni, oltre al vero e proprio frastuono prodotto fino alle tre di notte dalle centinaia di ragazzi seduti nei dehors dei locali o che si spostano da un locale all’altro, indisturbati col bicchiere in mano, in barba all’inutile ordinanza emessa dal sindaco, dal momento che nessuno la fa rispettare.

Dopo un’estate in cui l’Amministrazione ha permesso di far 'esplodere' le partite di calcio in mezzo alle case, ora evidentemente può apparire 'normale' lasciar fare una discoteca in piazza alle due di notte da parte di ragazzi apparentemente 'normali', oppure 'corride' ed ogni altra invenzione ed exploit, da parte di ragazzi ubriachi e alterati dalle sostanze assunte (come si vede nel video). Nessuno interviene.

I cittadini residenti del centro storico denunciano la mancata tutela della salute pubblica

L’Amministrazione continua a non prendere alcuna decisione o provvedimento per interrompere questo stato di cose che sta letteralmente distruggendo - come già più volte denunciato - l’esistenza di tantissime persone, colpite nello stato di salute, nella capacità lavorativa e conseguentemente anche nella necessaria sicurezza mentre esercitano la propria attività diurna, private come sono del necessario sonno.

Da anni i residenti richiedono i provvedimenti che sono indispensabili per cominciare a mitigare - e non a incentivare - questo stato di cose. Da quello immediato dell’anticipare l’orario di chiusura, fino a quello sostenuto a parole dal Sindaco, dello spostamento della movida in zone non residenziali e morfologicamente più compatibili (spazi ampi ed aperti), rispetto a quelli del Centro Storico, assolutamente non idonei ad essere occupati da folle di persone, anche quando non fossero alterate, urlanti. Il diritto alla salute è sancito dalla Costituzione. Il Sindaco ha il compito di tutelare la salute pubblica e non lo sta facendo.

Ecco qualche dettaglio in più sulle ennesime beffe per i residenti: