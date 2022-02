VIDEO | Al Ducale arriva la "primavera" con le opere di Monet

A Genova la primavera è già arrivata: dall’11 febbraio al 22 maggio 2022 la mostra “Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi” è visitabile a Palazzo Ducale.

Cinquanta opere del maestro dell'impressionismo, arrivate direttamente dal Musée Marmottan Monet di Parigi, da ammirare dall’11 febbraio negli spazi del Munizioniere. La direttrice di Palazzo Ducale ha portato Genova Today a scoprire in anteprima una selezione di quadri esposti e ha invitato il pubblico a scoprire anche la sorpresa multimediale riservata ai visitatori. Alla presentazione presente anche Luca Bizzarri, presidente della Fondazione Palazzo Ducale che si è detto felice per due motivi: "Il primo che a poco più di un anno dalla straordinaria esperienza dei '5 minuti con Monet', si consolida l'alleanza culturale con il Museo Marmottan Monet e Arthemisia con un nuovo progetto che ha ancora al centro l'opera del grande artista francese posta in relazione al tempo e ai tempi. La seconda che la mostra prende vita nella sala del Munizioniere straordinariamente adattata da tutti i collaboratori di Palazzo che voglio ancora una volta ringraziare".

La mostra è curata da Marianne Mathieu, direttrice scientifica del museo di provenienza, una delle Mecche dell’impressionismo e dell’arte moderna, ed è strutturata in modo da permettere al pubblico di percorrere l’evoluzione artistica del pittore, dalle opere giovanili a quelle più tarde, ma soprattutto quelle opere che egli stesso decise di tenere con sé, a casa, fino al giorno della morte.