VIDEO | Serpente in casa, catturato e liberato

Non solo cinghiali. Dopo il serpente che impediva a una famiglia di entrare in casa e la donna morsa a Nervi, si torna a parlare di rettili in città.

Nel pomeriggio di lunedì 8 agosto 2022 l'operatore Enpa Gian Lorenzo Termanini è intervenuto a Molassana per cercare di catturare un serpente, che si era infilato all'interno di un'abitazione. Termanini, armato di guanti di ordinanza come sempre, è riuscito a portare a termine la missione.

Il serpente, probabilmente un biacco, non velenoso, è stato chiuso dentro un secchio e poi liberato.