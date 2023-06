VIDEO | La missione sul relitto dell'Andrea Doria: "Vogliamo capire in che condizioni è"

Si chiama “Un Lembo di Patria” la missione internazionale coordinata da Phy Diving Equipment – con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Genova e di Fondazione Ansaldo – che il prossimo 18 luglio, per 18 giorni, andrà alla scoperta di ciò che rimane del celebre transatlantico genovese naufragato tra il 25 e il 26 luglio 1956 a seguito di una collisione in mare aperto con la nave svedese Stockholm. Il relitto si trova a 75 metri di profondità e a 40 miglia da terra ma la zona è percorsa da forti correnti, l'acqua è fredda ed, essendo ricca di plancton, è sempre torbida, schermando i raggi solari e rendendo il sito quasi completamente buio.

Tre gli italiani che parteciperanno alla spedizione: Andrea Murdock Alpini, organizzatore e autore dei libri “Deep Blue” (2019) e “Immersioni selvagge” (2022), David D’Anna e Marco Setti, che si immergeranno nelle fredde e torbide acque al largo dell’isola di Nantucket, 48 km a sud di Cape Cod, nello Stato USA del Massachussetts.

A loro si unirà una compagine americana composta da tre avventurieri e capitanata da Joe Mazraani, armatore della D/V Tenacious, imbarcazione che condurrà gli esperti subacquei sul relitto dell’ammiraglia della marineria mercantile italiana.

Nel video, Andrea Murdock Alpini spiega: "Faremo diverse immersioni per raccogliere materiali legati allo stato di conservazione del relitto, e poi ci immergeremo sulla prua della nave Stockholm che ha causato l'affondamento dell'Andrea Doria. Ci immergeremo, riporteremo immagini e soprattutto materiali nuovi per capire cosa resterà del relitto sul fondale dell'oceano Atlantico nei prossimi decenni".

I sub si immergeranno con dei rebreather, sistemi che servono per riciclare i gas e che agevolano le immersioni sui fondali: "Siamo in un punto del fondale oceanico che risale da profondità di migliaia di metri fino a quella di circa 80 metri caratterizzata da forti correnti che arrivano dal Labrador e dal Canada".