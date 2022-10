VIDEO | Caldo estivo a fine ottobre: 30 gradi, bagno in mare e cicale

È un fine ottobre decisamente caldo quello del 2022 in Liguria: in riviera nella giornata di oggi - sabato 29 settembre - sono stati registrati in riviera anche 30 gradi al sole e 25 all'ombra, e molte persone si sono riversate sulle spiagge per cercare un po' di sollievo e godersi il clima estivo con un'ottobrata che tra pochi giorni potrebbe davvero trasformarsi in "novembrata".

Il video mostra la situazione ad Arenzano, dove molti turisti hanno scelto di passare il ponte di Ognissanti e non hanno disdegnato un tuffo in mare mentre, in alcune aree verdi, si è sentito anche il frinire tardivo di qualche cicala.

Secondo le previsioni meteo, dopo il caldo di oggi l'anticiclone africano continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato anche domani, domenica, seppur con qualche velatura di passaggio.