VIDEO | Il messaggio di Natale di Toti: "Chiudiamo un anno straordinario"

Per la giornata di Natale, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha diffuso un videomessaggio con i suoi auguri e alcune riflessioni sull'anno che sta andando a chiudersi, dal lavoro al bilancio passando per gli eventi in arrivo per il Tricapodanno.

"Quello che si chiude è stato un anno importante - ha detto Toti - in cui la Liguria ha dimostrato una grande capacità di crescita. Chiudiamo un anno straordinario: gli occupati sono cresciuti come non accadeva da anni, sono calati i Neet, i ragazzi che non studiano e non lavorano".

Molte incertezze nel futuro restano: "La guerra russo-ucraina con il suo carico di dolore, di morti e di profughi che anche noi ospitiamo nella nostra regione, il nuovo conflitto in Medio Oriente, quella guerra israelo-palestinese che non riusciamo a fermare, e poi ancora la crisi del Canale di Suez, che lancia un’ombra di preoccupazione sui traffici mondiali e per la quale si sta correndo al riparo. Nonostante tutto questo, il nostro sistema economico sociale e il sistema di imprese del nostro territorio ha dimostrato una gigantesca vitalità". Vitalità che, sottolinea Toti, dimostra come la Liguria sia tornata a essere visibile e di moda: "Tutto questo vuol dire posti di lavoro, occupazione, ricchezza, prospettive per i nostri giovani".

Per quanto riguarda i problemi della sanità, Toti passa la responsabilità a chi ha governato in precedenza: "Si critica molto la sanità che, certo, vive un momento di difficoltà: è sempre più difficile per errori del passato, non attribuibili a nessuno di noi, avere medici e infermieri perché servono professionalità per le quali occorrono anni e anni di studio e di lavoro perché possano operare. Però bisogna tenere conto che nei nostri ospedali lavorano con tanta buona volontà tantissimi professionisti di straordinaria qualità e generosità e a loro bisogna dare anche una mano e del sostegno, non solamente delle critiche. In questa legge di stabilità abbiamo investito altri 50 milioni di euro proprio per non scordarci dei tanti cittadini che aspettano un esame diagnostico, con le gare per farne di più che sono già partite, o piccole operazioni che magari non comportano un rischio di vita ma recano comunque un grave disturbo alla vita di ciascuno".