VIDEO | Il mediometraggio dei ragazzi genovesi girato nel cinema in centro

Si sono svolte domenica 2 aprile, all'interno del piccolo cinema indipendente Nickelodeon di via della Consolazione, a due passi da via XX Settembre, le riprese de "Il ragazzo dei miracoli", mediometraggio prodotto dalla scuola di cinema per ragazzi ZuccherArte. Il film di genere comico-grottesco e interpretato dai giovanissimi allievi della scuola di recitazione genovese ha visto coinvolte più di 80 comparse.

La trama narra la vicenda di due bande rivali, una composta di soli maschi e l'altra di sole femmine con un obiettivo comune: rapire Jacopo Quattromani Dell'Alfiere, giovane conosciuto in ambito internazionale con lo pseudonimo “Il ragazzo dei miracoli”. Il ragazzo, dopo un volo accidentale dal trentacinquesimo piano di una palazzina, mentre cercava di salvare il gatto del vicino, è sopravvissuto miracolosamente assumendo per giunta anche poteri incredibili. Insieme ai suoi due fratelli è ora una celebrità, invitato nei teatri e nelle piazze più rinomate. Riusciranno le due bande nella loro impresa?