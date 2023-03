VIDEO | Maurizio Lastrico inventa la mappa comica della metropolitana di Genova

La fermata dell'albergo dei Poveri è "Misci's hotel", quella di Castelletto "Palanche e granita - Panoramic view", Manin è "Casella Express No Tav Station". E poi c'è Marassi I "Mai na gioia stadium", ma le linee si spingono fino a Torriglia, "The beautiful single lady station", Bargagli che diventa "Ligurian clandestin Mugello", il Fasce "Antenne & becciate romantic point", Scarpino "Rument hill" e molte altre ancora: sono le fermate immaginarie della metropolitana di Genova ideata dal comico e attore genovese Maurizio Lastrico con Andrea Possa, disegni di Andrea Dotta e la grafica di Sara Verterano.

Se nella realtà la metro ha una sola linea con (a oggi) otto fermate, nella mente di Lastrico il progetto ha preso il volo con otto linee e decine di fermate degne di una metropoli. Insomma, il progetto per "un immaginario futuro", come dice lui, è pronto. Sotto il nome ufficiale di ogni punto, anche una breve descrizione del luogo con i principali punti di interesse, possibilmente in inglese: scopriamo così "Thank you very much Sanctuary" (il santuario di Nostra Signora della Guardia), "Walking mussa Avenue" cioè via Sestri, "International mini Airport" al Cristoforo Colombo, "Comodini & bagasce logistic point" alla fermata Ikea/corso Perrone.

Lastrico ha postato la sua invenzione, il poster "Ode alla metro", su Instagram: "Un sogno comico espresso su carta, la metro di Genova, per anni la più corta del mondo, diventa nel nostro gioco una rete capillare da far invidia alla Grande Mela. Se avete degli amici rompiballe a casa potete fargliela vedere così non dovete intrattenerli".

Possa conclude: "Pensa se fosse veramente così la metropolitana di Genova". E Lastrico risponde con il cronoprogramma, ovviamente immaginario: "Tra un paio d'anni sarà così".

Video dal profilo Instagram di Maurizio Lastrico