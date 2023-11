VIDEO | Voltri, la mareggiata e i danni: le immagini dal drone

La mareggiata che ha colpito Genova e dintorni in questi giorni non ha risparmiato neppure il ponente della città.

A Voltri in particolare è stata nuovamente danneggiata la passeggiata Roberto Bruzzone ma la forza delle onde ha colpito anche le sedi delle associazioni dei pescatori, specie quelle più vicine alla foce del torrente Cerusa.

Nelle immagini girate con il drone si vedono strutture colpite, barche fatte a pezzi e la spiaggia danneggiata.

E la conta dei danni, dopo pioggia e mareggiata, inizia anche qui: "Voltri ha subito danni pesanti - ha commentato sui social l'assessore Davide Siviero - non da ultimo quanto successo alla passeggiata Roberto Bruzzone. Il nostro territorio, lo sappiamo, è estremamente complesso e fragile, e cercheremo di fare del nostro meglio sia per anticipare per quanto possibile determinati eventi ma soprattutto per non mettere a repentaglio la salute dei nostri cittadini (anche quelli dallo scatto facile). Ho visto un grande lavoro da parte di chi si è speso sul territorio per cercare di mettere in sicurezza per quanto possibile la passeggiata di Voltri, dalla polizia locale ai vigili del fuoco alla protezione civile e Aster. Oltre a questi, chi merita veramente il nostro un mio personale plauso sono l'area tecnica e la squadra manutentiva del municipio che, andando ben al di là del proprio dovere contrattuale, si sono spesi in prima persona per transennare le aree pericolose coordinandosi con le altre realtà presenti in loco".