VIDEO | Mareggiata a Quinto, onde fino a sei metri

Venerdì 3 novembre le mareggiate, iniziate nei giorni scorsi, hanno raggiunto l'apice dell'intensità, con mare molto agitato anche sotto costa con onda lunga e penetrante da Sud Ovest.

L'intervallo fra un'onda e l'altra intorno ai 10 secondi - spiegano da Arpal -, un'altezza significativa nell'ordine dei 6 metri, l'effetto di innalzamento del livello del mare dovuto alla presenza del minimo depressionario sul golfo del Mar Ligure (tecnicamente detto storm surge) e la durata per tutto il giorno sono elementi che nello stesso evento non si verificano molto spesso, e devono invitare tutti a prestare la massima attenzione lungo le coste.

Per la giornata di sabato, Arpal prevede nelle prime ore della giornata ancora mare agitato con mareggiate; segue una temporanea scaduta e un nuovo aumento del moto ondoso dal tardo pomeriggio.

"Le condizioni del mare ci impongono ancora la massima attenzione nelle prossime ore: la mareggiata ha già causato l'allargamento del centro storico di Celle Ligure e della passeggiata di Albissola Marina, per fortuna senza creare disagi alla viabilità. Ringrazio i volontari della nostra Protezione Civile per il loro prezioso lavoro e vi raccomando di non abbassare la guardia e non sottovalutare la potenza del nostro mare. Prudenza!". Così il governatore ligure sui suoi profili social.

