VIDEO | Mareggiata a ponente: a Voltri "situazione fortemente critica", ad Arenzano strada chiusa

Come previsto, la mareggiata si è abbattuta con forza anche sulle coste del ponente nella mattinata di venerdì 3 novembre.

A Voltri la zona del supermercato Pam è allagata, così come la zona bassa di via Albertis (vicino alla foce del torrente Leira che non riesce a scaricare in mare), e il lungomare è stato transennato: "Non transitare per la passeggiata Roberto Bruzzone per alcun motivo. La situazione è fortemente critica, si invita a non mettere a rischio la propria incolumità" ricorda l'assessore alle Manutenzioni Davide Siviero. L'appello dell'assessore è di non mettersi in pericolo andando a fare fotografie e video nelle zone più critiche che la polizia locale sta provvedendo a transennare.

Ad Arenzano sono stati chiusi via Aurelia e lungomare all'altezza del Grand Hotel, con le onde che si sono riversate sulla strada e l'acqua che ha letteralmente invaso la passeggiata e parte della carreggiata, costringendo le attività commerciali in zona a cercare di arginarla.