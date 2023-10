VIDEO | La mareggiata a Boccadasse

Le immagini della mareggiata a Boccadasse girate nella mattinata di sabato 28 ottobre 2023, il mare invade l'iconico borgo marinaro genovese regalando fotografie suggestive ai tanti curiosi presenti tra spiaggia e il belvedere Firpo. Questa volta, fortunatamente, la furia delle onde non ha fatto danni come in passato. Arpal aveva emanato un avviso per mareggiata intensa sulla costa ligure, in diverse località le onde sono arrivate sulle passeggiate e sulle strade (a questo link il nostro articolo).

Nel gennaio del 2023 a Boccadasse era andato distrutto il tradizionale gozzo bianco e azzurro che stazionava sulla spiaggia, il 29 ottobre 2018, invece, la mareggiata aveva devastato le infrastrutture, le imbarcazioni e le attività commerciali, mettendo a repentaglio la vita di diversi residenti. E domenica 29 ottobre 2023, come nei cinque anni precedenti, si svolgerà una funzione religiosa presso la Parrocchia di Sant' Antonio in ricordo di quanto avvenuto: "La Messa è stata programmata con inizio alle ore 18 - spiega Cesare Pastorino, presidente della Pro Loco Maris Boccadasse - tutta la comunità boccadassina è invitata a partecipare".

Da tempo i residenti esprimono preoccupazione e chiedono a gran voce la messa in sicurezza dalla furia del mare con la costruzione di una diga soffolta in seguito alla ricostruzione avvenuta dopo la devastante mareggiata dell'ottobre 2018. Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva promesso impegno in questo senso.