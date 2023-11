VIDEO | Forte mareggiata, la Regione: "Rischio elevato, non mettetevi in pericolo per fotografare"

Nuova intensa mareggiata oggi, domenica 5 novembre, a Genova e dintorni: nel video si possono vedere le immagini tra Boccadasse e il Molo dell'amicizia di Quinto ("tempio" della tifoseria della Samp dopo il docufilm con Vialli e Mancini “La bella stagione”) ricoperto dalle onde, ma la furia del mare si sta abbattendo su tutta la costa. Qui tutte le informazioni in diretta.

Le onde sono tornate a colpire la Città Metropolitana da ponente a levante e le indicazioni delle istituzioni regionali, fin da stamattina, sono chiare: "Rinnoviamo con maggiore forza - hanno detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - l’appello rivolto ai cittadini di mantenere comportamenti volti alla massima prudenza, visto che per la giornata odierna è stato emesso avviso di bollino nero per mareggiate intense dal centro meteo funzionale di Arpal".

Insomma l'invito, dopo gli ultimi casi, come già ribadito dai vigili del fuoco in un duro sfogo, è quello di non mettersi in pericolo per andare a fotografare la furia delle onde: "Nei giorni scorsi si sono resi necessari alcuni interventi di soccorso a persone che, in modo sconsiderato, si sono avvicinate al lungomare e sono state travolte dalle onde. Invitiamo tutti a non recarsi lungo la costa per fare foto o video della mareggiata: il pericolo è molto elevato, nessuno deve correre rischi inutili” concludono Toti e Giampedrone.