VIDEO | "Mare fuori", la parodia in genovese della serie tv, dalla sigla ai personaggi

"Mare fuori", la popolarissima serie tv Rai amata soprattutto dai ragazzi, si trasferisce da Napoli e arriva a Genova: dalle parole della sigla ai personaggi, in questa parodia è tutto 'made in Zena'. A partire dal titolo, che diventa "Ma feua".

E così, se nella sigla originale Matteo Paolillo (che è anche l'attore che interpreta Edoardo) canta che "con questo lavoro ci compriamo pure la reggia di Caserta", nella parodia ci si compra "tutta la costa fino a Spezia", si spaccia la focaccia senza strutto e si tenta di corrompere (invano) i giudici con il pesto senz'aglio. E poi non mancano i personaggi: Rosa Ricci, Cardiotrap con le sue hit, Viola dai capelli rossi, Beppe, il comandante e gli educatori. Tutto in salsa genovese come gli attori, artisti e volti noti di Genova: Vladimiro Zullo dei Trilli, Andrea Di Marco, don Roberto Fiscer, Giulia Eleonora Musso, Enrico Arlandini, Claudio & Fabio di Snap Tv Show e altri.

L'idea del video è nata da Alex Flyer e Talita Consalvo. "Talita stava imitando un personaggio chiave della serie tv per postare un video su TikTok - racconta Alex Flyer - e in quel momento, riascoltando il brano della sigla in napoletano, abbiamo pensato di creare una parodia con tanto di riadattamento del brano nel nostro dialetto".

Il giorno dopo le due hanno contattato Mike Fc e i Cugini della Corte per proporre il progetto: la risposta è stata entusiasta, e così il gruppo qualche giorno dopo si è riunito, decidendo di coinvolgere altri artisti della scena genovese.

"Poi Mike Fc si è messo subito al lavoro per riprodurre il brano in dialetto e la stessa sera ce lo ha inviato, a me e Talita ci sono venuti i brividi. Dopo aver contattato tutto il cast, abbiamo realizzato tutto in brevissimo tempo grazie anche all'aiuto del videomaker Massy G Gresonti. Non ci aspettavamo neanche noi una riuscita così piacevole. Il nostro obbiettivo, portare sorrisi nelle case dei genovesi e avvicinare i giovani al nostro dialetto".

Non finisce qui, perché prossimamente arriveranno altri sketch basati sempre su "Mare fuori" (anzi, "Ma feua") per sorridere e cantare, ancora una volta, in zeneise.