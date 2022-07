VIDEO | Bucci su presunta ineleggibilità: "Dimettermi sarebbe stata un'offesa per la città"

Alle 17.10 Marco Bucci ha prestato giuramento da sindaco, per la seconda volta.

Il via libera è arrivato da parte del nuovo consiglio comunale dopo l'astensione dell'opposizione sul voto sull'ineleggibilità alla carica di sindaco in contemporanea a quella di commissario alla ricostruzione del viadotto Polcevera. L'Aula Rossa ha convalidato i consiglieri eletti e il sindaco Bucci con 26 voti favorevoli e 15 astenuti. Ha votato a favore soltanto il senatore Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione che ha poi comunicato con una nota: "Il primo consiglio comunale è iniziato col teatrino di Pd e Movimento 5 Stelle, che amano prendere in giro gli elettori in favore di telecamere. Mentre a Roma il Governo giallo-rosso ha prorogato al sindaco Bucci l’incarico di commissario straordinario per la ricostruzione del ponte, con tanto di parere favorevole del ministro PD Lamorgese e dell’avvocatura dello Stato, a Genova gli stessi partiti sollevano dubbi, non sull’inopportunità politica (elemento peraltro condivisibile), ma sulla questione tecnica. Una polemica infondata, messa in piedi da chi vuole essere di lotta e di Governo".

Sul caso della presunta ineleggibilità, dopo la lettura del parere del segretario generale del Comune di Genova Pasquale Criscuolo che ha riportato un documento ministeriale e due dell’avvocatura a favore della piena candidabilità di Bucci, si è espressa l'opposizione.

Elezioni, perché secondo gli avversari Bucci è ineleggibile: "Chiunque potrà fare ricorso"

Il primo a prendere la parola è stato Luca Pirondini: "Bucci ha vinto in modo chiaro le elezioni - ha spiegato l'unico consigliere del M5s rimasto in Aula Rossa - ma abbiamo il dovere di verificare che le regole vangano rispettate. È anche una questione di tutela nei confronti della città, il sindaco non doveva mettere la città in questa situazione e se un giorno verrà commissariata ci sarà un solo responsabile". Pirondini ha rinviato poi il caso ad altre sedi, quelle giudiziarie, citando una sentenza del Tribunale di Milano che di fatto vieterebbe al sindaco di ricoprire il doppio incarico.

Anche il consigliere Ariel Dello Strologo ha preso la parola sul caso ma dopo aver augurato buon lavoro al sindaco e alla giunta: "Rimane un dubbio di fondo, se esiste una norma noi chiediamo solo che se ne tenga conto, non riguarda la persona, i cittadini hanno diritto di sapere se l'ordinamento viene rispettato oppure no. Non c'è una questione politica ma solo tecnica".

Simone D'Angelo, capogruppo del Pd in Comune ha spiegato che: "Genova non merita questa situazione di incertezza. Siamo qui nella prima riunione del nuovo consiglio a discutere di norme".

Poi è intervenuto Bucci in prima persona: "Era molto semplice dimettersi cinque giorni prima e dopo le elezioni chiedere di nuovo di essere nominato commissario. Questo per me era una presa in giro. Soprattutto per il rispetto dei cittadini di Genova e mi dispiace che qualcuno abbia letto la questione dalla parte opposta".

"Non si può rinunciare a una carica molto importante per il territorio soltanto perché uno vuole farsi eleggere, per me è una questione morale - ha continuato Bucci - farsi rinominare commissario dopo quaranta giorni era totalmente inaccettabile. Questi sono cavilli burocratici non è la realtà dei fatti ed era più importante lavorare per la città in quei 40 giorni".

Bucci ha poi comunicato che il commissario straordinario non percepisce alcuno stipendio, "dal 1 febbraio 2022 il commissario straordinario percepisce zero", rispondendo a uno degli interrogativi del consigliere Pirondini.

Dopo il giuramento Marco Bucci ha detto che "l'aula sarà protagonista di un periodo unico nella storia di Genova" e che rappresenterà "la volontà di tutti i cittadini", continuando a definirsi "il sindaco di tutti".