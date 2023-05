VIDEO | Scalinata diventa un fiume con soli 15 minuti di pioggia

Succede a Marassi, più di preciso in via della Zebra, traversa di corso Sardegna

Via della Zebra a Marassi si è trasformata in un fiume nella mattinata di lunedì 22 maggio 2023. Daniele Dallorto, che ha postato il video sul gruppo Facebook 'Sei di Marassi se...', ha commentato con: "15 minuti di pioggia".

Per fortuna la pioggia non è durata molto, altrimenti, vista la situazione che si è creata in pochi minuti, si sarebbero rischiate conseguenze ben peggiori.

La pioggia, perlomeno di questa intensità, non era attesa, stando alle previsioni meteo per questa settimana, che indicano ancora insabilità sulla Liguria, con deboli piogge.