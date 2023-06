VIDEO | Spettacolo al largo, due mante nuotano intorno a una barca

Il video è stato girato da Emiliano Moretti al largo di Genova nelle prime ore di domenica 18 giugno 2023.

"La manta - come siega l'enciclopedia Treccani - è uno dei più grandi pesci cartilaginei viventi, insieme allo squalo balena. Con le pinne distese, le femmine raggiungono la larghezza di 6 metri (eccezionalmente arrivano fino a 9 metri), mentre i maschi sono un poco più piccoli. Invece, il diavolo di mare, detto anche manta del Mediterraneo, non supera i 5 metri. Diversamente dagli altri Batoidei, le mante non nuotano vicino al fondo ma sono pelagiche, ovvero vivono in mare aperto nuotando presso la superficie".

"Nonostante le grandi dimensioni - spiega la Treccani -, questi giganti del mare sono inoffensivi per l'uomo poiché si nutrono di gamberetti e di piccoli pesci che vivono in branchi, proprio come lo squalo balena e le balene stesse. Aspirano l'acqua all'interno della grande bocca sempre aperta e la filtrano. Vedere un gruppo di mante che nuotano insieme nell'oceano è uno dei più suggestivi spettacoli della natura".

