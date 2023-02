Azzardata inversione a U, camion si incastra e danneggia la ringhiera

Erika è stata svegliata dal rumore della ringhiera deformata. Quando si è affacciata alla finestra ha visto un camion con un lungo rimorchio impegnato in un'azzardata inversione a U sul rettlineo di Murcarolo.

L'autotrasportatore ha impiegato almeno mezz'ora per togliersi da quella situazione e non si sa come possa aver pensato di fare una manovra del genere.

Alla fine è andato via lasciando indietro la ringhiera della passeggiata di via Gianelli vistosamente danneggiata.