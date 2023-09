VIDEO | Fischietti, striscioni e slogan per la manifestazione contro il rigassificatore in Regione

Circa duecento i manifestanti che si sono dati appuntamento oggi, lunedì 25 settembre, a Genova con striscioni, cartelli, tamburi e fischietti per protestare contro l'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo di Vado Ligure, prevista dal 2026. Tra gli slogan urlati, "Giù le mani dal nostro mare" e "Vergogna". Tante le scritte contro il rigassificatore e contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commissario del progetto per il governo, ritratto anche mente fuma una pipa, con il commento "vado a gas".

Una rappresentanza di manifestanti è entrata in consiglio regionale (oggi la seduta monotematica richiesta dai progressisti per parlare proprio del rigassificatore), mentre la maggior parte delle persone si è spostata in corteo dal palazzo dell'assemblea legislativa a quello della giunta regionale, in piazza De Ferrari.

