VIDEO | Corteo ponente, il saluto di Barbazza: "La giunta non prende posizione sulle manifestazioni"

Così come a marzo, anche oggi, sabato 30 settembre, il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - che pure è stato eletto con il centrodestra - è andato a salutare i manifestanti poco prima della partenza del corteo, a Pra'.

Sorrisi, strette di mano, qualche parola ai presenti prima di lasciare spazio al corteo a cui il presidente non ha preso parte: "La giunta - spiega Barbazza - non deve prendere posizione rispetto alle manifestazioni, qui ci sono tanti cittadini del municipio dunque mi è sembrato utile vedere come stanno le cose e portare il mio saluto personale. Poi, i comitati fanno i comitati e vanno a fare i cortei, mentre il presidente del Municipio segue la parte istituzionale".

Non sono mancati però gli scontri politici sia in consiglio municipale sia in quello comunale sulle motivazioni della protesta, in primis i cassoni della nuova diga di Genova e poi il cantiere logistico al sesto modulo, con la minoranza che chiedeva un'incisività maggiore per smarcare ufficialmente e formalmente Pra' dai siti autorizzati. Barbazza getta acqua sul fuoco: "La questione dei cassoni com'è noto è ufficialmente superata, poi in consiglio municipale ci sono le diverse discussioni in cui ci sono opinioni diverse".