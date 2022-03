VIDEO | Usb-Calp: "No alle armi. Migliaia di morti per gli interessi di pochi privati"

Manifestazione contro le navi della guerra e blocco di varco Etiopia in porto, sciopero indetto da Usb per la giornata di giovedì 31 marzo 2022.

Josè Nivoi, portavoce del Calp e delegato sindacale Usb ai microfoni di Genova Today attacca anche il presidente della Regione Toti che nei giorni scorsi ha parlato a più riprese di invio di armi in Ucraina: "Se si vuole preparare la pace bisogna costruirla. I conflitti di oggi sono figli di una massiva produzione di armamenti. Non possiamo pensare che saturo il mercato delle arrmi e la fabbrica di armi chiude i battenti. Bisogna creare il conflitto per finire quegli armamenti e crearne di nuovi, è un business. Non possiamo immaginare un mondo dove le logiche liberali del commercio portano avanti conflitti con migliaia di morti per gli interessi di quattro o cinque privati o perché Toti - sostiene Nivoi - abbia una fetta di industria che gli sovvenziona la campagna politica".