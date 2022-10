VIDEO | Protesta Ansaldo, i lavoratori: "La nostra crisi si ripercuote su tutto l'indotto"

I lavoratori di Ansaldo in corteo hanno occupato l'aeroporto di Genova: nel video spiegano le motivazioni della protesta, le preoccupazioni e i timori.

"Il lavoro negli ultimi tempi è diminuito tantissimo e la fabbrica praticamente è ferma - dicono - tutto si ripercuote su tutto, anche sui cantieri di service, il debito verso i fornitori cresce sempre di più ma noi li dobbiamo pagare. In più il prezzo del gas e delle materie prime aumenta, questo ci mette in pericolo. Non siamo solo noi, è tutto l'indotto che va in crisi. Speriamo in un piano industriale concreto e in una ricapitalizzazione di Cdp".