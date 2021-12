VIDEO | Costretta a indebitarsi per curare il figlio, chiede spiegazioni: Toti se ne va

Mattinata dedicata alle persone con disabilità, martedì 28 dicembre, al Winter Park di Genova. All'appuntamento ha partecipato anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, l'assessore alle Politiche Sociali, Ilaria Cavo, e il sindaco di Genova, Marco Bucci.

A margine del suo intervento, Toti si è visto rivolgere una domanda da una mamma, che fa parte delle 1.200 famiglie genovesi, che si sono viste negare dalla Regione i fondi per curare i loro figli. "La mamma che ha fatto la domanda si è indebitata per suo figlio per fare sì che il bimbo abbia un qualcosa che è garantito dai Lea (livelli essenziali di assistenza ndr.)", racconta il coordinatore delle famiglie, Marco Macrì.

Alla mamma il presidente ha preferito non rispondere, ma si è rallegrato di "vedere il Luna Park riaperto dopo il covid. Non può che farci riassaporare l'entusiasmo delle festività natalizie - ha detto Toti -, che tornano ad avere un sapore di normalità. Siamo soddisfatti anche per tutti gli operatori delle giostre che sono tornati a lavorare dopo un anno di stop obbligato. Regalare una giornata di spensieratezza ai bambini e ai ragazzi e in particolar modo ai piccoli disabili è stato un bel momento tutti noi. Questa giornata di inclusione è stata possibile grazie allo sforzo di tanti che ho voluto ringraziare personalmente e il sorriso sul viso di questi bambini è il regalo più grande".

