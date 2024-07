VIDEO | Concerto a Genova, Mahmood si rilassa gustando la focaccia di Mario

In occasione del suo concerto al Porto Antico, Mahmood si rilassa per le vie di Genova gustando la focaccia di Mario. Il cantante ha postato su Instagram una serie di immagini del suo soggiorno genovese, tra cui una passeggiata in via San Vincenzo, addentando la focaccia di uno dei panifici più iconici della città, accompagnando il tutto con un sorso di Estathé.

Neanche a dirlo, i fan si sono scatenati nei commenti al post; a commentare anche lo stesso panificio Mario, che dal suo account ufficiale scrive "Belin che focaccia", taggando il cantante. Non poteva mancare anche il commento della pagina di Estathé Italia: "Mahmood, focaccia, Estathé al limone: una combinazione di cui non sapevamo avere bisogno".

Mahmood, all’anagrafe Alessandro Mahmoud, milanese classe 1992, ha un rapporto speciale con Genova: proprio nel capoluogo ligure ha recentemente girato il videoclip di “Sempre/Jamais”, brano cantato insieme all’artista Angèle tratto dal nuovo album. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo.

Video Ig@mahmood