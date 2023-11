VIDEO | Madame omaggia De André con "Via del Campo" al Carlo Felice

Se lo aspettavano tutti i fan genovesi di Madame, e lei non ha deluso il pubblico: così ieri sera, in un Carlo Felice gremito di persone di ogni età, si è esibita in "Via del Campo" di Fabrizio De André, già cantata sul palco del Festival di Sanremo in duetto con Izi.

Tra tutte le canzoni di De André, la scelta non è stata casuale: "Il bene nel male", brano con cui la cantautrice ha partecipato al festival e che era anche nella scaletta di sabato sera, racconta il dialogo tra una prostituta e un cliente. Tra i due nasce un amore per cui lei prova rimpianto e lui rimorso. E "Via del Campo" narra proprio di una "graziosa" del centro storico di Genova, occhi grandi color di foglia, che tutta la notte sta sulla soglia e vende a tutti la stessa "rosa", con un illuso che si innamora di lei e va a pregarla di sposarlo.

"Il bene nel male" è uno dei singoli contenuti nell'ultimo album della 21enne Madame - al secolo Francesca Calearo - che si intitola "L'amore" e vede come protagoniste molte donne: una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina e Madame stessa.

E i monologhi che hanno introdotto le canzoni, all'inizio di ogni atto di cui è composto il concerto, hanno assunto una valenza speciale proprio nella giornata contro la violenza sulle donne: dal racconto della ragazzina picchiata dal fratello a quello della ninfomane uccisa da un uomo "che diceva di volerle bene", fino alle parole con cui Madame descrive se stessa, accolte tra gli applausi del pubblico: "Il mio potere più grande è quello di essere una donna libera, sola, che pretende sempre un centimetro di spazio in più ogni giorno".