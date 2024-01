VIDEO | Un lupo all'ex ospedale Pastorino di Bolzaneto

Sul posto è intervenuto il veterinario dell'Asl e la Croce Gialla Soccorso animali. La presenza dell'animale ha catalizzato le attenzioni dei presenti all'interno della struttura.

Il lupo si è anche avvicinato a una porta, dall'altra parte della quale c'erano alcune persone, senza mostrare particolari segni di diffidenza. Un comportamento insolito per una specie, che solitamente tende a evitare l'uomo, diventando aggressiva verso di esso solo in caso di minacce ai suoi piccoli o al cibo.

Una volta sedato, il lupo è stato chiuso in una gabbia in modo da potergli fare un prelievo di sangue e mettergli il radio collare, prima di rimetterlo in natura.