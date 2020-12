VIDEO - L'albero di Natale a De Ferrari si fa bello: al lavoro per montare le luminarie

Dopo le prove per le luci sul Ducale, in piazza De Ferrari riprendono i lavori per montare le luminarie quedsta volta sull'albero di Natale.

Le luci verranno poi ufficialmente accese l'8 dicembre, per l'inizio delle festività natalizie 2020, anche se al momento, vista l'emergenza sanitaria in corso, non sono previsti eventi pubblici.

L'albero è un abete donato a Genova dal Parco Naturale Regionale dell'Aveto, e il suo taglio deriva da operazioni di miglioramento e riqualificazione dei boschi di un'area protetta.