VIDEO | Bizzarri bloccato in coda ironizza: «È tutta una narrazione»

Anche Luca Bizzarri, come tanti altri prima (e dopo) di lui, resta bloccato in coda in autostrada. E da buon attore comico, usa l’ironia per ingannare l’attesa.

In un video condiviso sui social, Bizzarri si è immortalato fermo in coda in galleria, mentre con tono sardonico spiega che «ha ragione il ministro (Paola De Micheli, ndr), è tutta la narrazione che è sbagliata, le autostrade in Liguria funzionano benissimo!».

«Magari ogni tanto c'è un po' di casino - chiosa Bizzarri - ma sono anche le quattro di pomeriggio di un agosto durante una pandemia mondiale, ci sarà un po' di casino no? Non possiamo continuare a dire che sono loro a non essere capaci di fare un c...».