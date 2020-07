VIDEO | Cantieri e chiusure sulle autostrade, momenti di tensione sull'A10

Da qualche giorno, e con cadenza quotidiana, Autostrade ribadische che «si è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure, che Autostrade per l'Italia sta effettuando sulla base delle prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti».

Fatto sta, che se anche le chiusure residue vengono comunicate con anticipo, qualcosa poi finisce per andare storto lo stesso. Nella serata di mercoledì 22 luglio 2020 la tensione è salita sull'A10 fra automobilisti e personale di Autostrade. È arrivata anche la polizia stradale a tentare di riportare la calma.

Come da comunicazione di ieri sera di Autostrade, l'A10 Genova-Savona sarebbe stata chiusa, con orario 21-7, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano. Alcuni automobilisti però lamentano il fatto che, all'entrata del casello di Genova aeroporto, il pannello a messaggio variabile riportava l'indicazione «Coda per Gravellona causa lavori». Così hanno proseguito per Savona fino a trovarsi con l'autostrada chiusa.

La situazione alla fine si è sbloccata con la riapertura dell'autostrada in modo da fare defluire il traffico.