VIDEO | Liguria Pride 2022: il corteo arcobaleno colora la città

Migliaia di persone in piazza per il Liguria Pride 2022, corteo allegro e colorato tornato senza restrizioni dopo due anni di stop causa covid. Giovani, anziani, famiglie e bambini per una grande festa arcobaleno, con tanta musica, carri (presente anche un trenino) e striscioni, a sostegno dei diritti civili del mondo Lgbt+.

Il corteo, partito intorno alle 15:30 dalla sede della comunità di San Benedetto al Porto, ha attraversato il centro di Genova snodandosi tra via Balbi, piazza della Nunziata, piazza Portello, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e via Venti Settembre, fino ad arrivare in piazza De Ferrari.

