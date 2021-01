VIDEO | "Lettera a Faber", il video tributo a De André con Lastrico

Ventidue anni fa moriva Fabrizio de André. Per l'anniversario della sua scomparsa, l'11 gennaio 2021, Christian Olcese (già autore del libro "Venticinque" e in vista di pubblicazione con la collana poetica "Isole") e il videomaker e musicista genovese Filippo Castagnola, hanno deciso di onorare la figura di De André, celebrandolo in un video-racconto intitolato: "Lettera a Faber".

«La poetica espressa da Faber rappresenta per noi stimolo e dedizione verso la nostra città e verso l'arte pensante, intrisa nelle canzoni di tale sommo cantautore», spiegano i due giovani autori. Nel video anche un'intervista al comico genovese Maurizio Lastrico: «È stato un onore poter conoscere Maurizio Lastrico - dice Christian Olcese -. Credo che egli, oltre ad essere un grande artista, sia un eccellente persona, dedita alla bellezza. È stato entusiasmante poter scoprire il suo lato serio e rispettoso nei confronti di De André»

Il video racconto è accompagnato dalla voce narrante di Francesco Patanè (giovane attore cinematografico genovese) e dalle musiche di Davide Piero Runcini (pianista e musicista genovese). L'opera sarà pubblicata, proprio l'11 gennaio, sulla pagina ufficiale di De André (dentro_faber).