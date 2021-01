VIDEO | La fuga della lepre in Sopraelevata: corsa folle per evitare le auto

Come ci sia arrivata non è chiaro (con tutta probabilità neanche a lei) ma la speranza di chi ha visto sfrecciare una lepre in Sopraelevata giovedì sera è che sia riuscita a mettersi in salvo, evitando traffico e macchine.

L'animale è stato visto da alcuni automobilisti che lo hanno immortalato correre a una velocità di almeno 30-40 km/h: una corsa folle per salvarsi, terminata pare a Sampierdarena, dove la lepre, pur colpita da un'auto, sarebbe comunque riuscita a fuggire, come sostenuto da alcuni testimoni.