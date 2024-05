VIDEO | Inchiesta corruzione, Landini: "Dimissioni di Toti? Vasco Errani lasciò subito"

"Ci sono dei momenti in cui devi assumerti la responsabilità di quello che succede". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini questa mattina a Genova per promuovere i referendum lanciati dal sindacato sul mondo del lavoro. Il sindacalista ha risposto alla domanda di un cronista che gli ha chiesto un parere sulle eventuali dimissioni da presidente della Regione di Giovanni Toti, ai domiciliari con l'accusa di corruzione nell'ambito della maxi inchiesta che ha travolto la Liguria e che vede agli arresti domiciliari anche l'imprenditore Aldo Spinelli e in carcere l'ex presidente dell'Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini.





"Ho la residenza in Emilia Romagna, - ha detto Landini - quando nella Regione era presidente Vasco Errani e gli arrivò un avviso di garanzia, un minuto dopo si è dimesso per scoprire anni dopo che non c'entrava nulla, che era assolutamente innocente. Quello è un esempio importante, perché quando uno riveste un ruolo non c'è solo il problema di quello che succede a lui, c'è anche il problema della credibilità delle istituzioni che in quel momento rappresenta, e il rischio è che aumenti l'atteggiamento delle persone che non si sentono rappresentate da nessuno e questo è un indebolimento della democrazia. Ci sono momenti in cui devi assumerti la responsabilità di quello che succede se pensi di essere innocente hai tutto il dirtitto di tutelarti".