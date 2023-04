VIDEO | La fuga del lama in corso Italia

Un lama è scappata dal circo Magascar nella mattina di domenica 23 aprile. Per i proprietari sarebbero stati gli animalisti ad aprire le gabbie, ma le associazioni genovesi rimandano al mittente le accuse in una nota stampa che riportiamo di seguito.

"Le associazioni GAIA Animali e Ambiente, ANIMALISTI GENOVESI e LAV in merito alla fuga per la libertà di un lama avvenuta stamane a Genova dal circo Madagascar, replicano alle generiche accuse verso gli animalisti, da parte di una responsabile del circo, di aver aperto le gabbie.

Di casi di fuga da parte di animali dai serragli dei circhi sono piene le cronache di questi anni in tutta Italia, nessuno ha mai accusato gli animalisti, sono quindi dichiarazioni gravi che andranno comprovate, molto più probabile si tratti di importanti carenze nell'organizzazione interna del circo.

Ci auguriamo che le autorità competenti chiariscano le responsabilità di questo fatto che ha messo a repentaglio la sicurezza dei cittadini e dell'animale stesso, ricordando però anche al Comune di Genova che è stato assegnato al Circo Madagascar, con molti animali prigionieri al seguito, un'area ridotta rispetto al passato a causa di un ampio cantiere presente in piazzale Kennedy, come sappiamo in centro città, quindi con una gestione degli spazi degli animali problematica.

Rivolgiamo l'ennesimo appello all'amministrazione comunale perché, dopo la partenza di questo circo, vada ad ospitare esclusivamente strutture di arte circense senza animali, molte e prestigiose ne esistono, attuando così l' ordine del giorno approvato all'unanimità il 4 aprile scorso dal Consiglio Comunale.

Sarebbe un esempio di civiltà per la città che si porrebbe all'avanguardia anticipando la legge nazionale che vieterà l'uso di animali nei circhi, già approvata lo scorso anno ma che attende i tempi lunghi dei decreti attuativi per entrare pienamente in vigore".