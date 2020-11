Si è persa nel bosco e per riuscire a mettersi in salvo ha chiamato l'ex marito, che ha dato l'allarme. È successo intorno alle 13 di mercoledì 25 novembre in via Poligono del Lagaccio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza della Misericordia Genova Centro. La donna è stata tratta in salvo dall'equipaggio dell'elicottero Drago.

