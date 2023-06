VIDEO | Spari in centro, ma sono le riprese di un film

Spari in centro ma i fucili sono dell'Ottocento e il sangue è finto. Si gira in questi giorni in città una serie tv su Goffredo Mameli con Neri Marcorè e la troupe questa mattina, 1 giugno 2023, si è spostata in via Garibaldi per girare alcune scene dentro e di fronte palazzo Brignole.

La serie è un "period drama" che si pone il doppio obiettivo di raccontare la storia di uno dei più giovani padri della Patria, con l’ausilio di una misurata invenzione narrativa, e al contempo di esplorare attraverso la figura di questo giovanissimo patriota la potenza degli ideali. Le imprese di Goffredo e dei suoi compagni non sono lontane dalle resistenze e dalle rivoluzioni dei giovani sessantottini o delle giovani iraniane e in quest’ottica il progetto si pone come un autentico affresco della gioventù di ogni tempo e della sua capacità di cambiare la Storia. Miniserie character driven, La serie fa rivivere attraverso il percorso di Goffredo Mameli e Nino Bixio alcune delle pagine più avvincenti della nostra Storia nonché i suoi protagonisti, come Mazzini e Garibaldi, senza escludere i tratti tipici del racconto di formazione: l’amore, l’amicizia, la famiglia, le passioni.

"Un tuffo nel passato - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - e un’altra grande conferma per la nostra terra, tra le location più gettonate e ricercate per film, fiction e spot televisivi. Visibilità, promozione del territorio ma anche lavoro. Pensate che secondo i dati Inps, nel 2022 in Liguria i lavoratori nel settore dello spettacolo sono aumentati di ben 1.500 unità rispetto al 2021, superando gli 8mila addetti complessivi, e sono cresciute le giornate retribuite dei lavoratori di questo comparto, passando da 635mila a 936mila. Viva la Liguria, pronta per tanti altri ciak".