VIDEO | L'IT-alert fa squillare i telefoni in stazione, la reazione della gente

Cinque minuti dopo mezzogiorno. L'IT-alert fa squillare tutti i telefoni in stazione a Brignole, ma nessuno "cade dalla sedia". Alcuni passeggeri aspettavano la simulazione del sistema di allarme pubblico nazionale gestito dalla Protezione Civile, altri non ne erano a conoscenza ma con gli sguardi rivolti sempre al telefonino come di questi tempi impossibile non accorgersene.

Il messaggio irrompe sullo schermo: "IT-Alert questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario". Poi la versione in inglese. Una comitiva di turisti si interroga sul significato della notifica ma giusto il tempo di salire sul treno in partenza sul binario due. Nel form da compilare, su base volontaria, sul sito della Protezione civile domande di natura tecnica sulle caratteristiche del proprio cellulare. Per ora, e per fortuna senza una reale emergenza, prova riuscita.

Per quali eventi viene utilizzato

Al momento, It-alert è ancora in fase di sperimentazione. Quando sarà operativo, sarà impiegato per le seguenti tipologie di rischio nel campo della protezione civile, previste al momento dalla Direttiva del 7 febbraio 2023: