VIDEO | Istrice a spasso per Nervi

Ormai gli avvistamenti di cinghiali in città sono all'ordine del giorno. Questa volta però ad aggirarsi tra le vetrine dei negozi è stata un'istrice. Il video è stato girato poco prima delle 23 di domenica 26 febbraio in via Guglielmo Oberdan a Nervi da Ivana, un'automobilista di passaggio.

L'istrice crestato, noto anche come porcospino, è il più grande roditore africano ed europeo. È una specie erbivora, terricola e notturna, che si nutre principalmente di frutta, radici, bulbi e cortecce. Sulle alture intorno alla città non è inusuale avvistarne esemplari, ma in città è piuttosto raro.