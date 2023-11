VIDEO | L'Isola delle Chiatte torna al Porto Antico

È tornata oggi nella sua sede, al Porto Antico, la prima delle sette chiatte che compongono l’Isola progettata da Renzo Piano e realizzata nel 2001.

Dopo i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti in bacino da San Giorgio del Porto, le chiatte, una volta completato il rientro e le operazioni di ancoraggio, saranno oggetto ora di una seconda di fase di lavori che interesserà le parti in superficie, dalle pavimentazioni alle panchine.

Nonostante i lavori in bacino abbiamo richiesto più tempo del previsto, il cronoprogramma resta confermato e l’isola delle Chiatte, uno dei luoghi più amati e più suggestivi del Porto Antico, tornerà fruibile prima di Natale.

La struttura ha chiuso per la prima volta a più di vent'anni dalla sua installazione per la manutenzione straordinaria. Ideata da Renzo Piano per il G8 del 2001, realizzata con il contributo di Rimorchiatori Riuniti, è intitolata al musicista Luciano Berio: è una struttura galleggiante formata da una serie di chiatte, sette, storicamente in uso nel porto, su sei delle quali è stato costruito un basamento di legno con ringhiera di protezione e alcune panchine.